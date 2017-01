Adam Lallana has been crowned as the new @VauxhallEngland Player of the Year with 39% of fans' votes: https://t.co/uKckvP6j5G — England (@England) 30 de janeiro de 2017

A Vauxhall, principal patrocinadora da federação inglesa de futebol, atribuiu esta segunda-feira o prémio de melhor jogador inglês do ano 2016 a Adam Lallana, 28 anos, médio do Liverpool que conseguiu 39% dos votos. O prémio foi ganho através de uma votação no site da marca e pelos membros do 'England Supporters Club' e foi anunciado através do Twitter da federação inglesa.Depois de ter recebido o galardão, Adam Lallana não escondeu o orgulho. "Ter recebido este prémio é uma grande honra. Os últimos vencedores foram Wayne Rooney e Gerrard, assim se vê que é um grande feito. As coisas correram-me bem a época passada e isso ajudou", afirmou em declarações ao site da federação inglesa.A fechar o pódio ficaram Jamie Vardy (12%) e Wayne Rooney (8%).Já o prémio de melhor jogador sub-21 inglês foi entregue a Nathan Redmond, 22 anos, extremo do Southampton que alcançou 32% dos votos, mais do que James Ward-Prowse (25%) e Ruben Loftus-Cheek (12%).