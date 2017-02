Continuar a ler

"Estou muito orgulhoso e sinto-me honrado pela confiança que o clube e o treinador demonstraram por mim. Não me ocorre um clube melhor para me comprometer em termos de futuro. Os meus melhores momentos ainda estão para vir", afirmou Lallana em declarações ao sítio do Liverpool na internet.



O internacional inglês Adam Lallana prolongou o contrato com o Liverpool por mais três épocas, até 2020, com outra de opção, anunciaram esta quarta-feira os reds.O médio ofensivo de 28 anos, que ingressou no clube em 2014, proveniente do Southampton por 25 milhões de libras (29,5 milhões de euros), passará a auferir um salário de 110 mil libras (130 mil euros) por semana, sendo o segundo jogador do plantel a prolongar o seu contrato, depois de o brasileiro Philippe Coutinho o ter feito no passado dia 25 de janeiro, até 2022.

Autor: Lusa