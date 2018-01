É habitual dizer-se que enquanto há vida há esperança e talvez por isso Emmanuel Adebayor ainda tenha na mira a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro. O avançado togolês, agora com 33 anos, admitiu que ainda sonha conquistar a Bola de Ouro, apesar de atuar na 'longínqua' Turquia, no Istambul BB."Sonhei em jogar no Arsenal e no Real Madrid e esses sonhos tornaram-se realidade. Talvez também possa sonhar em ganhar a Bola de Ouro e isso se torne realidade também. Não estou feliz com a minha carreira de futebolistas, mas também não me posso queixar. Ainda estou feliz, por isso ainda posso sonhar", disse o togolês, em entrevista ao 'Hurriyet' na qual escolheu o melhor e o pior treinador: "O pior treinador que tive foi o Roberto Mancini. Nunca gostei do seu método de trabalho. Já o Mourinho foi claramente o melhor."

Autor: Fábio Lima