"A minha carreira de futebolista chegará ao fim dentro de três ou quatro anos, mas o meu nome de família continuará comigo para sempre - bem como todas as pessoas. Tudo se torna difícil de suportar quando estás a trabalhar no duro de forma a tirares a tua família da pobreza e ainda assim eles se colocam contra ti. Disse sempre aos meus irmãos mais novos que somos manipulados pelas nossas famílias", acrescentou o avançado, encerrando:"Mudei de número de telefone várias vezes de forma a que a minha família não me pudesse contactar. Eles telefonavam-me não para saber como é que eu estava e sim para exigir dinheiro. Foi assim quando me lesionei ao serviço do Tottenham: telefonaram quando estava a fazer um exame para saberem se eu podia pagar a escolha dos filhos - ao menos que me perguntassem primeiro como estava a minha saúde!'"Depois de representar vários clubes de topo como Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham, Adebayor está agora ao serviço dos turcos do Basaksehir.