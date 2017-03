Continuar a ler

Com o milagre à distância de um golo, Cris Rolandus correu para o café mais próximo, mas não conseguiu entrar por estar cheio. Assim, ficou a ver os últimos segundos através da montra, até chegar o 6-1.



"Estava completamente fora de mim. Passei o resto da noite a olhar para o nada. Demorei horas a voltar ao apartamento, o que normalmente levaria minutos. Um espetáculo assim nunca mais se vai repetir. Comprei o bilhete há mais de um mês e estava muito desiludido com o 4-0 de Paris. A dor é ainda mais insuportável porque o Sergi Roberto correu exatamente para onde eu estava, na fila 8", concluiu. Com o milagre à distância de um golo, Cris Rolandus correu para o café mais próximo, mas não conseguiu entrar por estar cheio. Assim, ficou a ver os últimos segundos através da montra, até chegar o 6-1.

Cris Rolandus, um adepto do Barcelona que viajou da Holanda para assistir ao encontro em Camp Nou diante do PSG, viveu na quarta-feira um misto de sentimentos. É que, apesar da fantástica viragem da eliminatória a favor dos catalães, Cris saiu mais cedo do estádio e só viu o grande momento pela televisão."Quando já estava fora do estádio, vi que o jogo estava 4-1. Disse: 'bem'. Pensei que já estava praticamente a acabar", relatou o adepto ao site 'AD.nl'. De seguida, os espanhóis chegaram ao quinto golo e o telemóvel vibrou: "Os meus familiares e amigos mandavam-me mensagens emocionados, mas tive de dizer-lhes que já tinha saído".

Autor: Luís Miroto Simões