Em comunicado, o clube refere que o adepto já lamentou a sua atitude e garante que o mesmo já foi informado da proibição de entrar no estádio, no qual tinha lugar cativo.Imagens transmitidas pela estação televisiva BeIN Sports, entretanto remetidas à comissão disciplinar da liga francesa de futebol, mostram alguns adeptos do Bastia a proferir insultos racistas a Mario Balotelli.No domingo, a liga francesa "condenou com a maior firmeza os autores" de insultos racistas ao avançado italiano, que reagiu aos incidentes na rede social Instagram."É normal que os adeptos do Bastia façam barulhos de macaco, com 'uh,uh', durante todo o jogo e ninguém da comissão disciplinar diga nada? O racismo é legal em França? Ou apenas em Bastia?", questionou o avançado italiano, que é descendente de imigrantes ganeses.