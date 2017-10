Continuar a ler

Recorde-se que o adepto, que não foi identificado, empurrou duas vezes o guarda-redes português no decorrer dos incidentes que marcaream o jogo da Liga Europa, que os franceses venceram (2-1). A polícia britânica informou que já abriu uma investigação, no sentido de apurar "se foi cometida qualquer infração", com base em testemunhos e em imagens vídeo, na sequência de queixa apresentada pelo clube de Liverpool.



No fim do encontro, Anthony Lopes desvalorizou o incidente, que nasceu de uma falta violenta de Ashley Williams sobre o guarda-redes português, considerando não se ter passado "nada de especial".



Autor: A. E. com Lusa Recorde-se que o adepto, que não foi identificado, empurrou duas vezes o guarda-redes português no decorrer dos incidentes que marcaream o jogo da Liga Europa, que os franceses venceram (2-1). A polícia britânica informou que já abriu uma investigação, no sentido de apurar "se foi cometida qualquer infração", com base em testemunhos e em imagens vídeo, na sequência de queixa apresentada pelo clube de Liverpool.No fim do encontro, Anthony Lopes desvalorizou o incidente, que nasceu de uma falta violenta de Ashley Williams sobre o guarda-redes português, considerando não se ter passado "nada de especial".Autor: A. E. com Lusa

Inacreditável: adepto do Everton pede satisfações a Anthony Lopes com criança ao colo

Empurrão a Anthony Lopes originou cena de pancadaria

O Everton já avançou no sentido de identificar e banir o adepto que se envolveu no tumulto entre jogadores e acabou por tentar agredir o guarda-redes português do Lyon, Anthony Lopes, na noite de quinta-feira. O homem, que estava com uma criança ao colo , foi também de denunciado à polícia de Merseyside (Liverpool)."Funcionários do clube visionaram as imagens do incidente que ocorreu aos 64 minutos do jogo frente ao Lyon nos quais adeptos na fila da frente da bancada Gwladys Street End se envolverem no confronto entre jogadores. Identificámos um indivíduo contra o qual vamos agir. Isto incluirá o impedimento de assistir a mais jogos do Everton bem como a apresentação de uma queixa formal na polícia de Merseyside", informaram os toffees através de um comunciado.

Autor: Lusa