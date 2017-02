Milhares de adeptos do Arsenal disponibilizaram o seu lugar cativo para o jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da Ligados Campeões frente ao Bayern Munique , segundo relata esta sexta-feira o inglês 'The Sun'.O encontro da segunda mão estava esgotado ainda antes do jogo em Munique, mas a pesada derrota (5-1) sofrida pelos gunners fez com que muitos adeptos ingleses perdessem a esperança de ver a equipa passar à próxima fase, o que poderá criar um cenário pouco habitual nos estádios ingleses.As imagens do site do Arsenal antes e depois do jogo provam que há agora muitos lugares onde antes não havia nenhum. Vamos ter clareiras no Emirates a 7 de março?

Autor: Luís Miroto Simões