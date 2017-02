Ainda assim, convém dizer que a nova decoração do autocarro parece ter dado sorte à equipa, que venceu (1-0) o Middlesbrough, saindo da zona de despromoção. E, para já, o veículo ainda não repintado...

A época do Crystal Palace não está a decorrer de forma brilhante - ocupa o 17.º posto da Premier League, apenas um ponto acima dos lugares de descida -, mas não contavam com a 'brincadeira' que um grupo de adeptos do clube que resolveu vandalizar o autocarro da equipa na noite de sexta-feira para sábado, antes do jogo com o Middlesbrough. Ainda por cima, ao que parece, por... engano!.Segundo a imprensa inglesa, o veículo estava parado no parque de um hotel e os adeptos pensaram que se tratava do autocarro da equipa adversária, pintando o nome "Crystal Palace FC" em vermelho, branco e azul - as cores da turma londrina - nos lados e na traseira. Uma ação que vai custar caro ao clube, pois um responsável deste revelou que os prejuízos estão orçados pelo menos em 40 mil libras (cerca de 47 mil euros).