"Como clube de futebol, não temos capacidade para identificar as pessoas que cometem estes atos violentos fora do estádio", reagiu o clube.



Segundo a agência noticiosa EFE, adeptos encapuçados e vestidos de preto entraram no espaço, no interior de um hostel onde ficaram alojados vários adeptos do Ajax, e destruíram mobiliário e janelas, com os clientes e funcionários do espaço a não oferecerem resistência.



Ninguém ficou ferido, segundo relatos da imprensa local, enquanto a polícia já está no terreno para investigar o caso.



A 18 de outubro de 2016, adeptos radicais do Legia criaram problemas em Madrid, o que levou a um confronto com a polícia espanhola, antes do jogo com o Real Madrid, que os espanhóis venceram 5-1.



Imagens impressionantes do ataque dos adeptos do Legia a um bar em Varsóvia

Um grupo de adeptos do Legia Varsóvia destruiu, na madrugada desta quinta-feira, um bar da capital polaca frequentado por adeptos do Ajax , antes do jogo entre as duas equipas para a Liga Europa.Polacos e holandeses defrontam-se às 20:05 na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Em comunicado, o Legia, que foi adversário do Sporting na Liga dos Campeões, condenou a violência de "adeptos radicais" e recordou que os acontecimentos que ocorram fora do estádio são competência da polícia e do sistema judicial.

Autor: Lusa