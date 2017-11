Continuar a ler

Os confrontos obrigaram à intervenção da polícia antimotim grega, embora nenhuma detenção tenha sido efetuada.



Cinco adeptos do AC Milan sofreram esta quinta-feira ferimentos ligeiros em consequência de confrontos com adeptos do AEK Atenas numa estação de metro na capital grega, duas horas antes da partida da Liga Europa entre ambos De acordo com a imprensa local, cerca de 70 adeptos italianos recusaram escolta para o estádio olímpico, tendo optado por se deslocarem para o recinto de metro, onde se cruzaram com um grupo de adeptos gregos.

Autor: Lusa