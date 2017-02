Continuar a ler

Segundo a imprensa espanhola, um grupo da claque Bukaneros foi mesmo recebida por elementos da direção do clube, antes do treino, e também com o plantel e a equipa técnica chefiada por Rubén Baraja, depois da sessão de trabalho do conjunto onde alinha o português Zé Castro e que está atualmente na 2.ª Divisão espanhola.Em comunicado, a Plataforma ADRV, associação de adeptos do clube, também se insurgiu contra a contratação de Zozulya. "Ridículo atrás de ridículo. Quando parece que nada pode surpreender-nos neste clube, chega sempre outra bofetada aos nossos valores e história: entre os milhares de jogadores que há no mercado decidem contratar um conhecido neonazi como Zozulya", pode ler-se, exigindo que o clube "retifique" a situação.