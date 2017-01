Foi ao som de "filho da p..." que Sergio Ramos deixou o Ramón Sánchez Pizjuán

Uma fação dos adeptos do Sevilha quer que o clube decrete Sergio Ramos 'persona non grata', estando a recolher assinaturas nesse sentido através do portal change.org."O atual conselho de administração do Sevilha não pode nem deve consentir continuadas faltas de respeito por parte do 'senhor' Sergio Ramos ao Sevilha em particular e ao sevilhismo em geral", pode ler-se.

Autor: Sandra Lucas Simões