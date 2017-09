Continuar a ler

O cântico, com base na música dos Stone Roses, 'Made Of Stone', foi repetido na mesma secção de Old Trafford no domingo, na receção ao Everton, jogo da Premier League no qual Lukaku marcou um dos quatro golos da equipa (4-0).



"A 'Kick It Out' está a par da filmagem de um alegado cântico racista por parte de adeptos do Manchester United que foi tornado público na quarta-feira à noite [13 de setembro]. A letra usada no cântico é ofensiva e discriminatória. Os estereótipos racistas não podem nunca ser aceitáveis no futebol ou na sociedade em geral, mesmo que visem mostrar apoio a um jogador", revelou um porta-voz da organização citado pelo jornal 'The Times'.



"Contactámos o Manchester United e iremos trabalhar de perto com eles e com a FA [federação inglesa] no sentido de garantir que este assunto seja resolvido rapidamente. Os responsáveis poderão vir a ser punidos", acrescentou o porta-voz da 'Kick It Out'.

A organização britânica anti-racismo no futebol 'Kick It Out' escreveu uma carta ao Manchester United na qual pede ao clube para que impeça os adeptos de entoarem um cântico no qual se faz referência ao tamanho do pénis de Romelu Lukaku, que a entidade considera ter cariz ofensivo e discriminatório e de constituir um estereótipo racista.A carta da 'Kick It Out' foi enviada na sequência da divulgação de um vídeo filmado terça-feira nas bancadas de Old Trafford no decorrer do jogo do Manchester United frente ao Basileia - primeira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, do qual fazem ainda parte Benfica e CSKA Moscovo.