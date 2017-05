Continuar a ler

Adrián, de 30 anos, terminava contrato a 30 de junho, mas continuará no clube, no qual alinha o internacional português José Fonte, até 2019.



Em relação a Arbeloa, de 34 anos, que fez em toda a época apenas quatro jogos pelos londrinos, Bilic disse ser uma situação diferente.



O guarda-redes espanhol Adrián San Miguel renovou por mais duas épocas com o West Ham, revelou esta sexta-feira o treinador Slaven Bilic, ao mesmo tempo que deixou a porta aberta à saída do lateral-direito Álvaro Arbeloa."O Adrián termina contrato, mas temos uma opção que exercemos. É nosso jogador e estamos muito contentes com ele", adiantou Bilic na conferência de antevisão do jogo de domingo com o Burnley, da última jornada da Premier League.

Autor: Lusa