O treinador do Leicester afirmou, citado pela BBC, que Adrien Silva regressou a Portugal enquanto não se resolve a situação que o impede de jogar, estando o clube inglês a preparar o recurso à decisão da FIFA.

Craig Shakespeare explicou que Adrien voltou a Portugal para "estar com a sua família" e esclareceu que ainda não conhece bem o médio ex-Sporting.





"As conversas que tive com ele até agora foram muito curtas", disse Shakespeare, reconhecendo que o Mundial'2018 é motivo de "preocupação" para Adrien.O técnico reforçou que Adrien "está interessado em encontrar uma solução" no Leicester, o mais breve possível.