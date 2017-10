Continuar a ler

Os foxes recorreram da decisão junto da FIFA, sem êxito, deixando em aberto a possibilidade de levar o caso a análise no TAS.



"A nossa intenção era submeter um recurso ao TAS para desencadear um procedimento expedito de forma a que a situação fosse resolvida o mais rapidamente possível. Todavia, ficámos a saber que a FIFA não aceitará um procedimento expedito, forçando o clube a acatar de forma relutante a decisão única do Players Status Committee da FIFA sem uma oportunidade razoável de obter arbitragem independente, a qual teria tempo para ser efetiva", informou o Leicester através de comunicado.



"A nossa frustração com a recusa de um devido processo efetivo duplica o nosso desapontamento face à decisão inicial e, enquanto nesta altura o clube está impotente para continuar a recorrer da decisão, vamos apoiar o Adrien em qualquer recurso que deseje apresentar a nível pessoal", prossegue a nota dos foxes, encerrando:



O Leicester informou esta terça-feira que não vai apresentar recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da decisão da FIFA de recusar a inscrição de Adrien Silva, internacional contratado ao Sporting em cima do fecho do mercado de transferências.A documentação não entrou toda no sistema dentro do prazo e a entidade que regula o futebol a nível mundial não validou o processo, o que deixava o médio sem poder jogar até ao próximo período de inscrições, em janeiro de 2018.