"Adrien é um futebolista e como todos os outros futebolistas quer jogar e treinar, mas não o pode fazer no clube, nem a nível internaiconal, pelo que temos tentado que se ele se mantenha animado, motivado. A camaradagem e as brincadeiras são fantásticas entre o grupo e no balneário e eu quero que ele se integre o mais rápido possível, pelo que tenho agora essa possibilidade. Ele está no relvado a treinar o que é muito bom para ele e para mim."



"Os particulares à porta fechada são algo que me ajudarão a fazer com que ele mantenha a forma. Vou falar com o Adrien sobre a melhor forma de evoluir e melhorar. Mas seria mau se eu não tivesse em conta o pior dos cenários, que é não poder contar come ele até janeiro. No que toca a aspetos físicso temos um plano em curso - e provavelmente teremos um plano A, B, C, D, E e F, pelo que estaremos a avaliar sempre tudo de forma contínua", explicou ainda o treinador.



"Estamos a avaliar. Deixarei tudo nas mãos do clube, porque para alguém como eu que só pensa em no futebol, tudo isto é como abrir uma lata de vermes. Tenho de esperar que o clube me dê uma resposta e tenho a certeza que estão a avaliar todas as opções. Até lá vou concentrar-me e fazer com o Adrien também se concentre apenas no treino e em futebol", encerrou Shakespeare, referindo-se ao possível recurso do Leicester para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O treinador do Leicester City, Craig Shakespeare, confirmou que Adrien Silva está a treinar sob as suas ordens, admitindo que o grande desafio é manter o internacional português animado e concentrado apenas no futebol. A FIFA, recorde-se, rejeitou a transferência do médio do Sporting em cima do fecho do mercado, a 31 de agosto, o que fez com alguma documentação tivesse entrado no sistemas com uma atraso de 14 segundos, bem como o recurso apresentado pelos foxes."Posso adiantar que eles está a trabalhar connosco. Como é óbvio, estamos desapontados com a decisão da FIFA e o clube tem em mãos outros processos que desencadeará. Mas o Adrien está cá connosco e tenho falado regularmente com ele durante os treinos de forma a garantir que ele só se foca no que lhe é pedido que faça", adiantou Shakespeare em conferência de imprensa, prosseguindo: