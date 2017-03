Continuar a ler

Agora AFC adiou o encontro, cuja nova data será anunciada em breve, refere o organismo em comunicado. Na passada segunda-feira, a Federação de Futebol da Malásia proibiu a sua seleção de disputar o jogo de qualificação para a Taça da Ásia de 2019, agendado para Pyongyang.Agora AFC adiou o encontro, cuja nova data será anunciada em breve, refere o organismo em comunicado.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou esta sexta-feira que o jogo entre as seleções da Malásia e da Coreia do Norte, de qualificação para a Taça da Ásia de 2019, marcado para o próximo 28, foi adiado.Esta decisão prende-se com a tensão diplomática que existe entre os dois países desde a morte, em Kuala Lumpur, de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Autor: Marta Correia Azevedo