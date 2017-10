Afinal o jogo entre o Barcelona e o Las Palmas, agendado para as 15h15, vai realizar-se à porta fechada. A confirmação é dada pelo clube catalão através de um comunicado divulgado nas redes sociais.Após criticar "as ações levadas a cabo em muitas localidades", o Barcelona assumiu que pediu à liga espanhola para adiar o encontro, devido aos incidentes que se verificaram durante o referendo pela independência da Catalunha."Perante a excecionalidade destes factos, a direção do Barcelona decidiu que o jogo da primeira equipa contra o Las Palmas será jogado à porta fechada, depois da recusa da Liga de Futebol Profissional de adiar o jogo", lê-se num comunicado do clube.