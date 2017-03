O Arsenal a ser goleado e Alexis... a rir-se no banco

Um dos momentos da derrota do Arsenal frente ao Bayern (1-5) foi a imagem de Alexis Sánchez a sorrir no banco após mais um golo sofrido, alimentando o rumor de que o chileno e Wenger andam de costas voltadas."Não é normal mas têm acontecido coisas no Arsenal que precisam de ficar no balneário", comentou Walcott. Já o ex-jogador dos gunners Robert Pires confirmou o episódio polémico."Eu estava no treino quando houve uma discussão entre Alexis e Wenger. Koscielny teve de acalmar o chileno."