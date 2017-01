Aclaración sobre la supuesta nota que se me atribuye con Leo Messi pic.twitter.com/QE4ptMI1gP — diego jokas (@diegojokas) 18 de janeiro de 2017

"Sempre disse que o Barcelona me deu tudo. Seguirei aqui enquanto me quiserem." As palavras eram atribuídas a Messi pela 'Coach Magazine', mas afinal parece que o craque argentino não deu qualquer entrevista àquela revista britânica.No site da 'Coach magazine' a entrevista, assinada pelo jornalista Diego Jokas, foi retirada esta quarta-feira, com a publicação a explicar a medida por estar a investigar a autenticidade da mesma.Aliás, o próprio jornalista Diego Jokas já veio a público afirmar nada ter a ver com a entrevista.

Autor: Marta Correia Azevedo