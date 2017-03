Continuar a ler

"O Louis deu-me a oportunidade de evoluir ao mais alto nível e de liderar de várias formas", acrescentou o técnico holandês de 46 anos, que chegou ao United com experiência nas seleções jovens do seu país e está desde janeiro à frente do Genk, onde sucedeu a Peter Maes, encerrando:



"O Louis é um homem que tem capacidade de julgar se alguém tem ou não tem qualidade. Estabelecemos um excelente relacionamento quando trabalhámos na federação holandesa, com ele na equipa principal e eu nos sub-21. Depois, convidou-me para ir com ele para o United. Considero isso o melhor reconhecimento que ele me poderia ter feito, pois trata-se de alguém que deixou marca no mundo do futebol." "O Louis deu-me a oportunidade de evoluir ao mais alto nível e de liderar de várias formas", acrescentou o técnico holandês de 46 anos, que chegou ao United com experiência nas seleções jovens do seu país e está desde janeiro à frente do Genk, onde sucedeu a Peter Maes, encerrando:"O Louis é um homem que tem capacidade de julgar se alguém tem ou não tem qualidade. Estabelecemos um excelente relacionamento quando trabalhámos na federação holandesa, com ele na equipa principal e eu nos sub-21. Depois, convidou-me para ir com ele para o United. Considero isso o melhor reconhecimento que ele me poderia ter feito, pois trata-se de alguém que deixou marca no mundo do futebol."

O holandês Louis van Gaal não deixou saudades no Manchester United , mas a sua passagem pelo cargo de treinador entre julho de 2014 e maio de 2016 volta a ser motivo de notícia e logo para se ficar a saber que a sua influência na equipa, afinal, não era assim tão grande como se percebia pelas notícias veiculadas pela comunicação social inglesa."O papel que o Louis me deu era único. Foi extraordinário que ele me tenha atribuído tanta responsabilidade - confiou totalmente em mim. No United era eu quem ministrava os treinos aos jogadores que integravam o onze inicial antes dos jogos. Tinha controlo total. Dava as palestras antes e depois dos jogos e conversava individualmente com os futebolistas", contou Albert Stuivenberg, adjunto de Van Gaal em Old Trafford, ao 'Daily Mirror'.

Autor: António Espanhol