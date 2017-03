Continuar a ler

Quando Messi fez o mesmo gesto no encontro, julgou-se que podia ser para a avó ou um sinal para Josep Maria Bartomeu, como se estivesse à espera de uma chamada sua para renovar com o Barcelona. As dúvidas terminaram quando o argentino compareceu na conferência de imprensa e explicou que era para o sobrinho.

O gesto de Sergio Ramos no jogo com o Nápoles (vitória do Real Madrid por 3-1) a imitar um telefonema deu para todas as interpretações e até houve quem dissesse que era uma imitação do que Messi fez no último fim de semana no Camp Nou mas o central do Real Madrid já veio reclamar os direitos de autor e até explicar o motivo para essa celebração."É um gesto que já faço há muito tempo e que é dedicado ao meu filho porque lhe telefono sempre depois de cada jogo", referiu o central.

