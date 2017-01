Defesa do Reading recusou trocar camisola com... Rooney

To clear up I asked to exchange shirts in the tunnel due to a disappointing day!! congratulations on your record @WayneRooney ?? pic.twitter.com/oMEfoP2Pat — George Evans (@GeorgeEvans70) 7 de janeiro de 2017

Causou sensação nas redes sociais o vídeo no qual George Evans, do Reading, parece recusar trocar a camisola com Wayne Rooney após o encontro diante do Manchester United , mas, afinal, a troca sucedeu mesmo, mas numa zona menos pública.Pelo menos foi isso que o defesa do Reading revelou, na sua conta de Twitter, numa publicação na qual anexou uma foto da camisola do avançado."Para que conste, pedi para que a troca da camisola fosse feita no túnel, em face do dia de desilusão que tivemos hoje. Parabéns pelo teu recorde @WayneRooney ??", escreveu Evans, que nas redes sociais foi amplamente destacado pelos adeptos do Manchester City, clube no qual fez grande parte da formação.Ora, inicialmente pensou-se que esse seu 'estatuto', pela rivalidade entre as duas equipas, tivesse motivado a 'nega', mas agora percebe-se que, afinal, não foi isso que sucedeu.

Autor: Fábio Lima