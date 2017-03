Quando há uma semana o 'Sport' avançou com o nome de Juan Carlos Unzué como um dos mais fortes (ou até mais forte) candidatos a treinador do Barcelona a notícia causou alguma surpresa mas tudo poderá ser mesmo mais do que um rumor. O 'Mundo Deportivo' recorre esta segunda-feira a uma declaração de Unzué, adjunto de Luis Enrique, à margem da Volta à Catalunha, para reforçar esse indício."Espero não ter mais tempo para as bicicletas na temporada que vem. Não é a minha intenção pelo menos", disse Unzué à RAC1, levando o jornal a dar 'peso' à possibilidade de ser o adjunto a ocupar o lugar de Luis Enrique.A escolha vai ser feita por Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Albert Soler e Robert Fernández. Unzué é visto um treinador com "experiência, conhecimento do clube, bom balneário e um génio da estratégia".

Autor: Sandra Lucas Simões