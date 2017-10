O agente de Karim Benzema, Karim Djaziri, desmentiu os rumores de saída do avançado do Real Madrid. Segundo o que tem sido veiculado na imprensa espanhola, há muito que Arsenal está interessado no francês. No entanto, o agente foi claro. "Karim Benzema está muito feliz no Real Madrid. Ele renovou o contrato no mês passado e não tem intenção de deixar o clube", afirmou Djaziri em declarações à Sky Sports.O interesse dos gunners no francês é de longa data e apenas se acalmou devido à contratação de Alexandre Lacazette durante o mercado de verão. Recorde-se que Karim Benzema renovou contrato com o Real Madrid até 2021.