Depois, o representante de Mário Rui lembrou os problemas que o português teve. "Jogar é fundamental para ficar a 100 por cento, de outra forma precisará de outros dois meses. A lesão condicionou-o na época passada e no início desta, mas o seu valor é indiscutível como demonstrou durante os anos que leva em Itália. Vai ficar pelo menos dois ou três anos no Nápoles", garantiu Mario Giuffredi, antes de concluir: "A gestão de Sarri? Para mim está errada, já o digo há anos, mas não vai mudar."



Recorde-se que Mário Rui trabalhou com Maurizio Sarri no Empoli e reencontrou-o agora no Nápoles, que não duvidou em em apostar no português mesmo depois deste ter sofrido uma grande lesão (rotura de ligamentos no joelho esquerdo) no início da época passada ao serviço da Roma. Esta temporada, o lateral fez apenas três minutos na Serie A, frente ao Cagliari, num campeonato em que o Nápoles entrou a todo o gás, liderando com 25 pontos à entrada para a 10.ª jornada.

O Nápoles contratou o português Mário Rui no passado verão - pagou 3,7 milhões de euros à Roma pelo empréstimo até junho de 2018, ficando ainda com uma opção de compra obrigatória no valor de mais 5,5 milhões -, mas o lateral-esquerdo raramente tem sido opção para Maurizio Sarri. Um cenário que o agente do jogador de 26 anos, Mario Giuffredi, quer ver mudar, criticando mesmo a forma como o técnico do líder da Serie A tem gerido o plantel napolitano."Hoje, finalmente, está pronto para jogar. Passaram dois meses desde a sua chegada ao Nápoles, lançá-lo antes teria-o exposto a fazer má figura. Neste aspeto, Sarri geriu-o bem. À sua frente estava um Ghoulam em grande forma, mas nos últimos jogos já não me pareceu tanto assim. Espero que possa ter mais espaço nas próximas partidas", começou por referir Giuffredi em declarações à rádio CRC.