"A primeira impressão aponta para que ele quebrou uma costela, mas ainda não sei quantos dias vai ter que estar fora", disse Pep Guardiola, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado com o Chelsea, em Londres.Guardiola, que esta semana sofreu também a baixa do francês Benjamin Mendy, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, adiantou que ainda não falou com 'Kun' Agüero e negou que exista qualquer problema com a sua deslocação a Amesterdão, para assistir a um concerto do cantor colombiano Maluma."Agüero teve um acidente em Amesterdão. Não sou médico e não sei quanto tempo ficará de baixa. Vai regressar hoje e irá iniciar a recuperação o mais rápido possível", disse ainda Guardiola, acrescentando que os dias livres são para ser desfrutados.