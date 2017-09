Continuar a ler

Mas o pior mesmo é no Manchester City, cujo próximo compromisso na Premier League é frente ao ao Chelsea, campeão em título, em Stamford Bridge, no sábado (17h30). Seguem-se mais cinco encontros nos quais os citizens não deverão poder contar com o internacional argentino de 29 anos, entre os quais a receção ao Arsenal (5 de novembro).



Por isso, alguns adeptos do City reagiram mal à situação, questionando principalmente o facto de Agüero estar emn Amesterdão a assistir ao concerto do colombiano Maluma a 48 horas de um jogo tão importante... algo que avançando fez questão de divulgar segunda-feira na sua conta no Instagram ao colocar uma fotografia com o cantor colombiano, a quem agredeceu o convite.

Como é que Agüero escapou a este acidente só com umas costelas partidas?

O Manchester City não vai poder contar com Sergio Agüero por um período entre seis a oito semanas devido a uma lesão sofrida após assistir a um concerto em Amesterdão na noite de quinta-feira... a 48 horas do importante embate com o Chelsea. O avançado ia a caminho do aeroporto daquela cidade holandesa quando o táxi em que seguia se despistou e embateu com violência num poste.As notícias sobre acidente destacam que o Agüero só não sofreu ferimentos de maior gravidade porque tinha o cinto de segurança colocado. Ainda assim fraturou algumas costelas, o suficiente para que fique impedido de competir num período crucial para os citizens e para a seleção argentina, que disputa os dois últimos da qualificação para o Mundial'2018 partindo do 5.º lugar da Zona Sul-Americana, o qual não assegura apuramento direto - Peru (6 de outubro) e Equador (11 de outubro.