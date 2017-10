O renovado interesse do Manchester City em contratar Alexis Sánchez na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2018, pode levar Sergio Agüero a sair na mesma altura, com o Milan disposto a fazer um avultado investimento de forma a garantir o internacional argentino.O jornal inglês 'The Sun' adianta que os italianos que reforçaram o ataque para 2017/18 com André Silva (FC Porto) e Nikola Kalinic (Fiorentina), têm 80 milhões de libras (mais de 89 milhões de euros), mas não refere que influência terá esta no plantel dos italianos.Sánchez e Agüero não são 'alvos' novos para o City e Milan, mas no caso do internacional chileno do Arsenal a operação sairá bem mais barata pois o contrato deste com os londrinos termina em junho de 2018 - o vínculo dos avançado argentino aos citizens vai até 2019.