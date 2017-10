Continuar a ler

Como é que Agüero escapou a este acidente só com umas costelas partidas? Agüero sofreu o acidente de viação em Amesterdão, na Holanda, onde passou o seu dia livre, depois de o táxi em que seguia, rumo ao aeroporto, ter embatido com violência contra um poste.



O clube inglês tinha já indicado que as lesões sofridas pelo jogador de 29 anos eram de menor gravidade do que inicialmente se supôs, prevendo uma convalescença de "entre duas a quatro semanas".



O argentino Sergio Agüero regressou esta terça-feira aos treinos do Manchester City, após o acidente de viação que sofreu no final de setembro em Amesterdão , informou o clube inglês.No seu site, o Manchester City especifica que Agüero trabalhou hoje com o fisioterapeuta do clube e realizou um treino ligeiro, prevendo-se que recupere integralmente a forma física nos próximos dias.

Autor: Lusa