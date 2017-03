Continuar a ler

O presidente da Federação de Futebol de Madagáscar, de 57 anos, que teve uma carreira de futebolista e treinador discreta, antes de se tornar líder federativo no seu país, em 2003, foi vitoriado pelos delegados presentes na assembleia."Quando nos propomos a fazer alguma coisa é porque temos capacidade para isso. Se não o conseguisse, não me teria candidatado", disse Ahmad, em referência à campanha que promoveu, na qual prometia concretizar uma "grande mudança" no modo de funcionamento da CAF.Os líderes federativos elogiaram o papel que Hayatou no desenvolvimento e na melhoria das condições financeiras do futebol africano, bem como no aumento do número de vagas na fase final do Campeonato do Mundo, durante os 29 anos que liderou o organismo continental."África tomou uma decisão firme e está preparada para mudar de rumo", sintetizou o presidente da federação liberiana, Musa Bility.