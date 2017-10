Alhamdulilla A post shared by Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) on Oct 11, 2017 at 9:25am PDT

Percebendo que a vida de futebolista é curta, o avançado Ahmed Musa parece já estar a pensar no futuro pós-futebol... aos 24 anos. É que, durante a sua passagem pela Nigéria para os compromissos da seleção, o dianteiro do Leicester aproveitou para oficializar a expansão de um dos seus negócios: os postos de abastecimento.Esta semana abriu a segunda sucursal da cadeia de bombas de gasolina que tem na cidade de Kano, a mais importante da zona norte do país e a segunda maior do país, apenas atrás da capital Lagos. De resto, de acordo com o jornal nigeriano 'Today', o avançado do Leicester tem também vários investimentos feitos no setor imobiliário, para lá ser dono de uma cadeia de ginásio no seu país.

Autor: Fábio Lima