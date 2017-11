Gareth Bale falhará o 12.º jogo consecutivo pelo Real Madrid, quando a turma orientada por Zinedine Zidane receber o Málaga este sábado (15H15), em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga espanhola. Embora tenha regressado aos treinos esta sexta-feira, o galês não consta na convocatória, tal como Sergio Ramos, ainda a recuperar da fratura sofrida no nariz, no dérbi da capital espanhola Sem também poder contar com Marco Asensio, lesionado, e Nacho, castigado, o técnico dos madridistas vê nos regressos de Keylor Navas e Mateo Kovacic as boas notícias para o conjunto madridista, que precisa de derrotar o Málaga para não deixar fugir ainda mais o Barcelona na classificação (neste momento, são 10 os pontos de diferença).Como seria de esperar, Cristiano Ronaldo está presente na lista de 19 eleitos. Certamente, o português espreitará o regresso aos golos numa competição onde, estranhamente, ainda só fez o gosto ao pé por uma vez (empate em Girona, 2-2).