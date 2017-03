Continuar a ler

Com a saída de Karanka, Steve Agnew ficará a comandar a equipa. O próximo jogo do Middlesbrough é domingo (12h) em casa frente ao Manchester United, de José Mourinho.









Com a saída de Karanka, Steve Agnew ficará a comandar a equipa. O próximo jogo do Middlesbrough é domingo (12h) em casa frente ao Manchester United, de José Mourinho.

Aitor Karanka já não é treinador do Middlesbrough. O clube inglês anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo para a rescisão com o treinador espanhol, que deixa o Middlesbrough na penúltima posição da Premier League, com 22 pontos."Gostaria de agradecer ao Middlesbrough esta maravilhosa oportunidade, assim como aos jogadores, staff e a todas as pessoas do clube com quem trabalhei. Queria agradecer também aos adeptos pelo apoio. Este clube ocupará sempre um lugar especial, desejo-lhes as melhores felicidades", referiu o técnico citado no site do Middlesbrough.

Autor: Marta Correia Azevedo