"Haha. Eu voltava a trabalhar normalmente caso me pagassem o salário. O clube, federação e a FIFA já foram contactados pelo meu agente. Obrigado aos adeptos albaneses e amigos, que sempre me trataram bem", escreveu.

O FK Kukësi, atual líder da Liga albanesa, utilizou a sua conta de Facebook para deixar um aviso sério ao brasileiro Felipe Moreira, futebolista de 28 anos que atua no clube desde 2015 e que, depois das férias natalícias, não se apresentou para os trabalhos tendo em vista a segunda metade da temporada, nem sequer terá feito qualquer comunicação para justificar tal situação."Sr. Moreira. Informamos que deixou o clube sem autorização nem aviso prévio e não se apresentou para a fase de preparação que começou no dia 5, em Antalya, na Turquia. Assim, pedimos para que se apresente no nosso clube até dia 18. Caso contrário iremos rescindir unilateralmente o contrato", avisa o clube albanês, numa publicação que, de forma irónica, teve resposta do próprio jogador...

Autor: Fábio Lima