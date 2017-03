Continuar a ler

"Muitos dizem que estou sem vontade e isso é mentira. Nunca duvidem de mim", escreveu o dianteiro argentino, acrescentando: "Para tirar dúvidas e afirmações negativas sobre mim, estou a 100 por cento, não estou lesionado. São escolhas destas grandes mudanças. Tenho que respeitar."Palavras mal recebidas pelos responsáveis da Chapecoense, que logo na quarta-feira reagiram, por intermédio do diretor de futebol do clube, João Carlos Maringá."Esse tipo de comportamento não cabe na reconstrução da Chapecoense. Esse é o meu recado. Ele deveria ter vindo ao balneário e abraçado os companheiros. Hoje ele mostrou que não está envolvido no nosso projeto", escreveu o dirigente na mesma rede social.Esta quinta-feira deu-se o desfecho esperado. Martinuccio e a Chapecoense anunciaram o divórcio."Conversamos com o Martinuccio e tomamos a decisão de encerrar o ciclo dele na Chapecoense. A decisão foi do clube. Foi o primeiro atleta que conversei quando cheguei na Chapecoense. O episódio de ontem teve um peso grande. Na Chapecoense o coletivo está acima de qualquer coisa", afirmou Rui Costa, o diretor executivo do emblema de Chapecó.