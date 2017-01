Continuar a ler

As propostas da FIFA, segundo explicou, chegaram às várias federações pouco antes do Natal e é necessário tempo para as analisar e debater.Grindel pediu que se debata o assunto no congresso da FIFA em maio, uma vez que as quatro propostas apresentadas (duas com 40 seleções e duas com 48) têm "falhas significativas".Do ponto de vista da Alemanha e da Europa, o dirigente considera que a melhor opção será manter o atual sistema de 32 seleções e não mudar o modelo que se tem mostrado atraente tanto para os espetadores como para os patrocinadores.O presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique e da Associação Europeia de Clubes, Rummenigge, também rejeitou no ano passado as propostas de Infantino.