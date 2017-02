Alessandro Florenzi deve ficar fora de competição até final da temporada, depois de se ter voltado a lesionar no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, anunciou a AS Roma. Em outubro do ano passado, Florenzi foi operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o obrigou a uma paragem de quatro meses.O defesa, que há poucos dias voltou a integrar os treinos da equipa, voltou a lesionar-se, tendo o clube, atual segundo classificado da Liga italiana, confirmado que se tratou do mesmo tipo de lesão.

Autor: Lusa