O avançado Alexander Isak, que tem sido apontado como alvo do Benfica, estreou-se este domingo pela seleção principal da Suécia, na derrota (1-2) com a Costa do Marfim. Com apenas 17 anos e 109 dias, o jogador do AIK tornou-se no mais jovem internacional sueco em mais de um século."É algo gigantesco. Não era uma situação fácil, o jogo foi muito defensivo, mas é bom, muito porreiro", disse Isak, comparado de forma insistente com Zlatan Ibrahimovic, veterano avançado que se retirou da seleção sueca após o Euro'2016.O jovem atacante entrou em campo aos 62' no jogo particular realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e apenas não superou Gunnar Pleijel, que continua a ser o mais jovem internacional sueco da história, depois de se ter estreado contra a Finlândia em 1911, com 17 anos e 72 dias.

Autor: Lusa