Smertin disse que, com o novo cargo, vai fazer todos os possíveis "para manter o racismo e a discriminação fora da história do futebol" no seu país.



"A Rússia, que vai receber torneios internacionais tão importantes, como a Taça das Confederações de 2017 e o Mundial de 2018, deve ser um exemplo de tolerância global, tanto dentro como fora do relvado", afirmou o ex-médio russo, citado no mesmo comunicado.



O antigo jogador do Chelsea Alexei Smertin foi encarregado de investigar o racismo e a discriminação no futebol na Rússia, onde se vai realizar o Mundial2018, anunciou esta terça-feira a Federação Russa de Futebol."A 15 de março, Alexei Smertin vai apresentar à FIFA o seu programa de atividades a ser implementadas na Rússia no âmbito desta questão", conforme se pode ler no comunicado publicado.

