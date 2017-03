Alexis Sánchez lesionou-se na partida frente ao West Bromwich , da qual o Arsenal saiu derrotado ( 3-1 ) e a contestação ao técnico Arsène Wenger foram mais que muitas. Foi o próprio treinador quem falou da condição do goleador chileno, após o embate deste sábado.O jogador sul-americano fez o único golo dos 'gunners' ainda na primeira parte mas acabou por ser substituído numa altura em que a equipa estava a perder por 2-1. Os adeptos não pouparam críticas a esta 'troca' e Àrsene Wenger fez questão de abordar a substituição do avançado de 28 anos."Nós [Arsenal] perdemos o Cech, e o Alexis Sánchez ficou em campo apesar da lesão, mas não parecia ele na segunda parte, e por isso tirei-o. O tornozelo dele não parece nada bem", declarou o técnico do Arsenal.O clube inglês abordou o estado do internacional chileno no site oficial dos 'gunners', mas sem ainda revelar a gravidade da lesão nem o tempo de paragem. Recorde também que Petr Cech saiu prematuramente da partida, igualmente lesionado.