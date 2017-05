Continuar a ler

Quando questionado sobre o seu futuro, Sánchez não esclareceu o que pretende fazer, remetendo essa decisão para o final da temporada: "Não depende de mim. Depende do clube. Tento sempre dar o meu melhor para apoiar a equipa, para marcar golos e para vencer. Vamos ver o que eles querem no final da temporada".



Recorde-se que o futuro do chileno e do técnico francês têm sido questões em destaque na Premier League. Alexis Sánchez tem vindo a adiar as negociações para a renovação do contrato e Wenger ainda não anunciou se se mantém no cargo ou abandona o Arsenal.





O extremo chileno do Arsenal Alexis Sánchez demonstrou o seu desagrado em relação às críticas que o treinador dos gunners, Arsène Wenger, tem recebido ao longo destes últimos meses."Wenger foi o treinador que deu um estádio ao Arsenal, que ganhou títulos e está no cargo há 21 anos. Ele é o criador do estádio, dos jogadores e do estilo de jogo que a equipa pratica", afirmou o chileno de 28 anos em declarações ao jornal 'Mirror'.