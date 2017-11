Marco Silva esteve presente em apenas 12 jogos oficiais ao serviço do Watford, que ocupa o 9.º lugar na Premier League, mas que foram suficientes para o dono do clube, Gino Pozzo, ficar deliciado com o trabalho do técnico.

Continua o braço-de-ferro, em Inglaterra, pelos serviços de Marco Silva. O Everton não desiste de contratar o português mas o Watford quer manter o seu treinador a todo o custo e, por isso, pondera avançar judicialmente contra os toffees, de acordo com o 'Daily Mirror'.De acordo com a mesma publicação, o Watford não quer pensar na saída do ex-treinador do Estoril e do Sporting, que não tem qualquer cláusula de rescisão no seu contrato, e até já rejeitou uma proposta de, aproximadamente, 9,5 milhões de euros. Fala-se, agora, que o Everton oferece cerca de 75 milhões de euros para contratações em janeiro bem como um salário duplicado em relação ao que o português aufere atualmente, algo que os responsáveis dos hornets consideram um aliciamento ilegal.