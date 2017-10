A Juventus viajou ao princípio da tarde desta segunda-feira para Lisboa onde amanhã irá defrontar o Sporting na 4.ª jornada da Liga dos Campeões (19H45). Massimiliano Allegri convocou 21 jogadores, entre os quais as 'estrelas' da equipa italiana Buffon, Alex Sandro, Chiellini, Higuaín ou Dybala.Ausentes estão Medhi Benatia e Benedikt Höwedes. Os dois jogadores estão a contas com lesões, mas com cenários diferentes: Benatia já jogou esta época sete jogos, enquanto o defesa alemão, que chegou no mercado de verão por empréstimo do Schalke 04, ainda não jogou.Recorde-se que a Juventus dispensou o treino no Estádio de Alvalade. Para as 17H45 está agendada a conferência de Massimiliano Allegri e Bufon que irão abordar o encontro com os leões, o qual será arbitrado pelo francês Clément Turpin.