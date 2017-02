Após o triunfo da Juventus frente ao Nápoles (3-1) , na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Itália, Massimiliano Allegri desvaloriza os dois golos de penálti e destaca a grande segunda parte do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões."Na primeira parte jogámos com o sistema tático errado, tenho de admitir. Cometemos demasiados erros mas, mesmo assim, o Nápoles teve poucas oportunidades de golo. Depois corrigimos os erros ao intervalo e as coisas correram bem. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque souberam dar a volta a um jogo complicado. O Nápoles é sempre perigoso nos contra-ataques e soubemos contrariá-los quase sempre. Fomos a equipa mais intensa em campo e merecemos ganhar", observou o treinador da Juventus."Não quero falar sobre as decisões do árbitro. Pelo que vi no relvado, acho que os dois penáltis foram bem assinalados. Penso que a exibição da Juventus não pode ser reduzida aos penáltis. Temos de olhar para além desses lances", comentou Allegri.

Autor: Diogo Jesus