"De forma alguma. A equipa do Sporting é muito unida, defende muito bem. Em casa meteram o Barcelona em dificuldades. Para vencermos teremos de fazer uma grande partida, com muita vontade e atenção, gerir os momentos da partida. Perceber quando e como temos de jogar".



E prosseguiu: "O Sporting é uma equipa com tradições na Europa, daqui saíram muitos jovens de grande qualidade para o futebol europeu e mundial. Amanhã, para nos podermos qualificar, temos de fazer um grande jogo, com todo o respeito pelo Sporting. Não será fácil, mas sim complicado.



Massimiliano Allegri reconhece que a Juventus vai ter dificuldades em Alvalade na terça-feira, no encontro da 4.ª jornada da Liga dos Campeões do Grupo D (19H45)."Queremos sair daqui com um resultado positivo, a vitória iria permitir-nos assegurar a qualificação. Um empate também poderia ser um passo adiante", começou por afirmar o técnico, sublinhando que as ausências de Mathieu e Piccini no Sporting não tornam a tarefa mais fácil.

Autor: Ricardo Granada