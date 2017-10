Continuar a ler

"Na realidade tudo não passou de uma luta de raparigas ['handbags']. Gosto do Troy, é um dos bons rapazes [da Premier League], é um excelente jogador e aquilo que aconteceu não foi nada de pessoal."



"Tínhamos um jogador lesionado e estávamos à espera que nos devolvessem a bola, enquanto eles procuravam fazer o golo do empate e decidiram continuar a jogar. Fiquei desiludido por causa do cartão amarelo porque significa que tenho menos margem de manobra, mas são coisas que acontecem e nada havia a fazer."



O incidente entre Joe Allen e Troy Deeney foi alvo de ação disciplinar 'leve' por parte do árbitro,, colocando-lhe as as duas mãos na cara.Michael Oliver não terá visto bem o que se passou mas agora o próprio internacional galês veio desvalorizar o que ocorreu, dizendo que o inglês "é um bom rapaz", caraterizando o incidente com uma expressão... coloquial: