E depois do jogo que o United venceu por 1-0 (golo de Anthony Martial), Young recorreu ao Twitter para mandar uma indireta a Alli, escrevendo: "Espírito de equipa fantástico. Resultado muito bom. Falar é fácil."

Great Team Spirit. Very Good Result. Talk is Cheap pic.twitter.com/U4VNZydugT — Ashley Young (@youngy18) 28 de outubro de 2017

O Manchester United-Tottenham pode não ter sido um belo espetáculo de futebol, mas não faltou intensidade ao jogo entre as equipas que estavam empatadas no segundo lugar da Premier League à entrada para a 10.ª jornada.O 'confronto' de ideias entre Dele Alli e Ashley Young, aos 30 minutos é disso paradigmático e o que os dois futebolistas internacionais ingleses disseram um ao outro torna tudo ainda mais interessante...Foi notório que Young, mais experiente, tentou fazer Alli perder as estribeiras, mas o médio do Tottenham resistiu à tentação e optou por uma provocação forte ao adversário de 32 anos, sugerindo este devia de aposentar-se... apoiado num andarilho. Duro de ouvir...Mas o ala dos red devils respondeu de forma a calar o impertinente de 21 anos, dizendo-lhe que só tinha direito a falhar de forma tão desrespeitosa quando tivesse conquistado um título: "Avisa-me quando ganhares a liga, puto..." - a troca de 'mimos' terá continuado no túnel de acesso aos balneários.